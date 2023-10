“Zitta o muori”. Furto in abitazione, minacciata la proprietaria

Si susseguono i colpi negli appartamenti della zona.

ALIFE. Oramai la cittadina sembra essere nel mirino dei banditi. Si susseguono i furti in appartamento e, stavolta, sono stati anche accompagnati da minacce. L’ultimo colpo, la notte scorsa, nella zona di San Sisto. I banditi, però, sono stati scoperti dalla proprietaria di casa che ha iniziato ad urlare ed a chiedere aiuto. Per questa ragione i banditi, mettendole una mano sulla bocca, le hanno imposto il silenzio. Resisi conto dell’allarme, hanno, però, preferito scappare, lasciando la donna sconvolta per l’accaduto. Le forze dell’ordine sono sulle loro tracce.