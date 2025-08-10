😂MARCIANISE. Senti chi parla: il sindaco lancia accuse sul furto della volontà popolare, ma lui ha fatto tre ribaltoni per tenersi la poltrona

In un post Facebook esilarante

MARCIANISE (g. g.) – Diceva il grande Totò, in una delle sue gag più riuscite: “ma mi faccia il piacere”. È la prima riflessione che ci è venuta leggendo un recente post del sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, il quale in un delirio di onnipotenza e travolto da un sentimento di lesa maestà, si lamenta che l’opposizione gli fa l’opposizione, i giornali parlano male



Di lui e i social lo attaccano.

Quello che, però, ci ha fatto scompisciare di risate, è un passaggio del post in cui Trombetta dà il

Meglio di se e dà l’idea di essere una persona assolutamente inconsapevole

e del tutto ignorante rispetto ad un grado di conoscenza passabile del senso e del ruolo di un sindaco.



La frase in questione è la seguente: “speravano di trovare le firme per mandarci a casa (secondo il consolidato schema di un notissimo killer professionista della sovranità popolare)”.

AZZ! Della serie, senti chi parla della Sovranità popolare.



Uno che in poco meno di due anni ha realizzato ben tre ribaltoni, scippando tre consiglieri, forse quattro, che hanno ricevuto voti anche in quanto candidati a sostegno di Lina Tartaglione e della coalizione di centro sinistra, portandoli dall’altra parte, in un’operazione realizzata da Trombetta solo e solamente per conservare la sua poltrona, dato che i cittadini di Marcianise lo avevano eletto sindaco, ma avevano eletto anche una maggioranza consiliare di segno diverso, insomma uno così attacca, senza far nomi, riteniamo dell’area di opposizione che punta a far cadere un’amministrazione comunale che esiste perché il trasformismo in politica, vera piaga sociale, è ancora consentito dalle leggi.



Chiudiamo con questo antico adagio popolare che ovviamente il sindaco Trombetta qualificherà, con un nuovo post denso di slogan in stile baci perugina, come un offesa personale: è mai possibile che il bue possa dire cornuto all’asino?