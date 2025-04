14enne di MARCIANISE è il più veloce della Campania nei 80 metri Cadetti

Miglior tempo nella sua categoria

MARCIANISE – Marcianise può andare fiera di un nuovo giovane talento dell’atletica leggera: Gregorio Di Domenicantonio, 14 anni, ha conquistato il primo posto nella riunione regionale di Avellino, dominando la gara degli 80 metri Cadetti con un tempo straordinario: 9,84 secondi, suo nuovo personal best.

Questo risultato non solo gli è valso la vittoria nella competizione, ma lo ha anche consacrato come miglior tempo in Campania per il 2025 nella sua categoria. Un traguardo che testimonia il grande impegno, la costanza e la passione che Gregorio mette ogni giorno in pista.

Gregorio si allena con la A.S.D. Atletica Marcianise, sotto la guida esperta del tecnico Angelo Garofalo, che da anni lavora per valorizzare i giovani talenti del territorio.