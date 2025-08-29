14ENNE figlio di un noto tiktoker accoltella un 18enne. Il papà: “Si è solo difeso”

NAPOLI – Un ragazzo di 14 anni, residente a Quarto, zona Campi Flegrei, è stato accusato di aver aggredito con un coltello un coetaneo, ferendolo gravemente. L’episodio è avvenuto la sera del 26 agosto, dopo un litigio tra i due. Secondo quanto ricostruito, il quattordicenne avrebbe colpito più volte l’altro giovane in un vialetto, utilizzando un’arma da taglio che aveva con sé.

Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione e alla perquisizione del minore, durante la quale sono stati sequestrati alcuni oggetti, tra cui un paio di occhiali da vista. Il giovane è stato formalmente indagato per tentato omicidio e per il porto ingiustificato di un coltello fuori dalla propria abitazione.

Nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero, il giudice per i minorenni ha disposto il trasferimento del ragazzo in una comunità dedicata, considerando la sua età e le circostanze del caso, come richiesta dall’avvocato Achille D’Angerio.

Il padre del quattordicenne, persona nota su Tik Tok, ha condiviso la notizia attraverso un video che ha attirato molta attenzione online, finendo ovviamente sul profilo del parlamentare Francesco Borrelli, sempre attento a vicende simili.

Il tiktoker, noto con il nome O Brasilian, ha difeso quanto fatto dal figlio, non per la violenza insieme perché il ragazzo si è trovato da solo contro due giovani di 18 anni. Secondo la versione del papà del quattordicenne, quest’ultimo si sarebbe comportato in questo modo per legittima difesa.

