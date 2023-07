14enne scomparso nel nulla, parenti e amici in ansia da ore

Irrintracciabile da ore, la descrizione di cosa indossava l’ultima volta che è stato visto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Indossava una maglietta nera, con delle macchie che somigliano a degli schizzi di vernice, dei bermuda di jeans e delle scarpe blu il 14enne Anthony Gaezza Della Volpe, che da diverse ore è il rintracciabile.

Il quattordicenne di Aversa è scomparso da casa e non si sa nulla da ieri, martedì. Familiari e amici vivono in uno stato d’ansia, visto che Anthony non dà notizie di sé da diverse ore.

Chiaramente, chiunque mi disse un ragazzo simile a quello in foto potrà contattare immediatamente le forze dell’ordine.