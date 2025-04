16enne colpita da malore e convulsioni: la corsa del 118 nel parcheggio del centro commerciale

MARCIANISE – Doveva essere un sabato pomeriggio come tanti, tra chiacchiere, risate e un giro al centro commerciale. Invece al Maximall di Capodrise (ex Giardini del Sole) la giornata ha preso una piega decisamente inaspettata: una ragazza di 16 anni, di Marcianise, ha avuto un malore proprio mentre si trovava nel parcheggio insieme ai suoi amici.

Tutto è successo in pochi attimi. La ragazza ha perso conoscenza e ha iniziato ad avere delle convulsioni, lasciando i presenti senza parole. Momenti di panico vero, con gli amici che non sapevano cosa fare e qualcuno che ha subito preso il telefono per chiamare il 118.

I soccorritori sono arrivati e hanno aiutato la 16enne a riprendersi. Per fortuna, le sue condizioni sono migliorate sul momento, ma è stata comunque portata in ospedale a Marcianise per controlli più approfonditi.

Per ora non si conoscono le cause del malore, ma quello che è certo è che la paura è stata tanta. Una giornata iniziata come tante, finita con sirene e cuori a mille.