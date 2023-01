CASERTA FORUM DEI GIOVANI. Tutti gli eletti e tutte le PREFERENZE

COMUNUCATO STAMPA

Alle elezioni del Forum dei Giovani casertani tenutesi ieri la lista da me presentata insieme al Consigliere Napoletano ed ai colleghi del nostro partito, Gioventù casertana, ha realizzato davvero un’ottima affermazione ottenendo oltre il 36% dei voti.

Per capire la portata del risultato basti pensare che l’altra lista, Prospettiva futura, era sostenuta da tutte le forze di centro, centrosinistra e sinistra che amministrano la nostra città.

Con i nostri 7 Consiglieri eletti, Tommaso Lella, Jessica Silvestro, Mirko Di Giacomo, Myriam De Lucia, Gina Pignataro, Laura Schiavo e Mattia Atzori saremo la forza politica più rappresentata al Forum.

Complimenti ai nostri ragazzi eletti e non, per la loro tenacia, per lo spirito con il quale hanno vissuto questa competizione, a tutti i giovani casertani candidati ed in particolare al Presidente eletto, Rachele Marzaioli.



Avv. Paolo Santonastaso

Capogruppo Fdi Comune di Caserta

LE PREFERENZE DELLA LISTA DELLA MAGGIORANZA MARINO

Fiorillo 233

Bocciero 217

Petrucciani 191

Russo 138

Granata 133

Gerace 131

Palmieri 116

Palmiero 115

Pizzorusso

110Mingione 102Barbagallo 98De Tommasi 96Martone 95

MARTONE ULTIMO ELETTO . DI SEGUITO I NON ELETTI

Alizieri 83

Liguori 65

Angelino 54

Di Giovanni 57

Marzo 44

Carpentino 30

Saccone 29

LE PREFERENZE DELLA LISTA GIOVENTÙ CASERTANA (7 SEGGI)

Tommaso Lella;

Jessica Silvestro 158

Mirko Di Giacomo 143

De Lucia Myriam 128

Pignataro Gina 108

Schiavo Laura 90

Atzori Mattia 79