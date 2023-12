17enne ucciso in piazza, giudizio immediato per il killer

A febbraio l’udienza presso la corte di Assise di Napoli.

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO. Sarà il giudizio immediato per il ventenne Anass Saaoud, nato a Tripoli e residente a Casal di Principe, accusato di avere ucciso il diciassettenne di Villa Literno Giuseppe Turco.

Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aversa-Napoli nord, che ha fissato l’udienza ad inizio febbraio presso la Terza sezione della corte di Assise di Napoli. L’assassinio di Giuseppe Turco avvenne ad inizio estate e, precisamente, il 29 giugno in piazza Villa a Casal di Principe. Il 17enne di Villa Literno fu colpito da otto coltellate dal ventenne con il quale, già altre volte, aveva avuto discussioni. Alla base delle frequenti liti la gelosia per una ragazza contesa.

Successivamente alla morte del giovane, si registrarono anche dei raid, da parte di alcuni amici di Giuseppe Turco. Una sorta di vendetta per quanto era accaduto, con tanto di scritte sui muri che portarono poi alla “condanna” da parte del sindaco di Casal di Principe, Renato Natale e del primo cittadino di Villa Literno Valerio Di Fraia.