17ENNI PIENI DI SOLDI E DROGA. Arrestati dai carabinieri dopo l’inseguimento nella macchina 50

CASAL DI PRINCIPE – Un inseguimento notturno tra le strade del Casertano ha portato all’arresto di due minorenni trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’episodio si è verificato a Casal di Principe, dove una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato una minicar sospetta con due giovani a bordo, in Corso Umberto I. Alla vista dei militari, il conducente ha cercato di eludere il controllo, lanciandosi in una fuga pericolosa tra le auto in marcia.

La corsa si è conclusa a San Cipriano d’Aversa, dove i carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo e a sottoporre i due ragazzi a perquisizione. Durante le operazioni, il passeggero ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente droga. Addosso ai giovani, entrambi di 17 anni e residenti a Casal di Principe, sono state trovate numerose dosi di hashish e cocaina, per un totale di circa 59 grammi, oltre a oltre mille euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione si è poi estesa alle abitazioni dei due ragazzi. In casa del conducente, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e un tirapugni nascosto in un cassetto.

I due minori sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Napoli – Campi Flegrei, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.