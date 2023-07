18enne e 16enne rapinano donna con una pistola. Scappano con 100 euro e una Postepay

AVERSA – Può tornare a casa Clemente Ruotolo, il 18enne di Cardito arrestato con l’amico, il 16enne F.C., di Frattaminore, accusati di rapina aggravata nei confronti di una donna all’esterno della filiale di Poste Italiane di via Kennedy, ad Aversa il 28 giugno scorso.

I due giovanissimi avrebbero colpito al volto con una pistola la donna, per rubare cento euro e la carta Postepay, fuggendo a bordo di uno scooter, con la vittima ferita e soccorsa dal figlio

La fuga è stata poi fermata dai Falchi della Squadra Mobile della questura di Napoli nei pressi di via Roma a Frattaminore.

A seguito di questa azione, Ruotolo, difeso dalla legale Mirella Baldascino, è finito in carcere, probabilmente acnh mentre il 16enne, rappresentata dall’avvocato Carmen di Napoli, è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Napoli, in viale Colli Aminei, strutture adibite in Italia ad ospitare minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento, fino all’udienza di convalida.

Nelle scorse ore, il Gip del tribunale di Aversa Napoli Nord ha reso più leggera la misura cautelare nei confronti di Ruotolo, per il quale sono stati decisi gli arresti domiciliari.