18enne preso a martellate fuori scuola: ARRESTATO un minorenne

NAPOLI – Attimi di terrore questa mattina a Napoli, all’esterno dell’Istituto Tecnico Industriale in Piazza Santa Maria della Fede. Poco prima dell’ingresso in classe, uno studente appena maggiorenne è stato aggredito da un diciassettenne armato di martello.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella. Secondo quanto emerso, i due ragazzi frequentavano la stessa classe fino allo scorso anno. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche dell’aggressore, rintracciato poco dopo presso la sua abitazione. All’interno dello zaino aveva ancora il martello con cui aveva colpito il compagno.

I Carabinieri hanno sequestrato l’arnese e arrestato il diciassettenne per tentato omicidio, trasferendolo nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei e segnalandolo alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.

Il giovane ferito è stato trasportato all’Ospedale Pellegrini, riportando ferite alla testa, e le sue condizioni sono sotto osservazione.

Le autorità hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire le dinamiche dell’aggressione