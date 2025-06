18enne ucciso a coltellate dopo una lite in spiaggia a CASTEL VOLTURNO

I familiari hanno dato fuoco al Pronto Soccorso

CASTEL VOLTURNO – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, presso lo stabilimento Palma Rey, in seguito a una lite scaturita per futili motivi, un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco. La vittima è Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il giovane è morto. Fatali due fendenti al torace. I famigliari, presi dalla rabbia e dalla disperazione, hanno tentato di dare fuoco allo stesso Pronto Soccorso dell’ospedale.