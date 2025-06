18ENNE UCCISO AL LIDO. Il killer fa scena muta davanti al gip

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Convalidato, nelle scorse ore, il fermo di Salvatore Sannino, diciannove anni, ritenuto responsabile dell’ omicidio di Nicola Mirti, il diciottenne ucciso con due coltellate al petto al culmine di una lite scoppiata ieri pomeriggio sulla spiaggia di Marina di Varcaturo.

Il giovane, condotto in caserma per l’interrogatorio, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Nonostante il silenzio dell’indagato, gli inquirenti hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere all’arresto.

Decisive sarebbero state le testimonianze di alcuni presenti sulla spiaggia e le immagini registrate

dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona, che avrebbero ricostruito con chiarezza i momenti precedenti e

successivi alla tragedia.

Sannino è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di omicidio volontario.