LA FOTO. MONDRAGONE. Incidente sulla provinciale: auto finisce fuori strada, ferite due ragazze

Necessario l’intervento dei caschi rossi per liberare le due ragazze rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo

MONDRAGONE – Questo pomeriggio verso le ore 17:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla SP 291 nel comune di Cellole per un incidente stradale con solo un’autovettura coinvolta. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che aveva finito la sua corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi, con i suoi occupanti, due ragazze, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco immediatamente hanno estratto le due ragazze ferite tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione e consegnandole alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Successivamente I Vigili del Fuoco provvedevano alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero.