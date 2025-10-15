20enne disoccupato minaccia il padre per soldi. ARRESTATO

Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato tratto in arresto, poi condotto alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere

FRIGNANO – Notte di tensione a Frignano, in agro aversano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 29enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane – disoccupato e con precedenti – avrebbe avuto una violenta lite con il padre convivente, nel corso della quale lo avrebbe minacciato di morte per costringerlo a consegnargli del denaro. Alla base dell’aggressione, secondo quanto emerso, vi sarebbero futili motivi.

Le urla e la concitazione hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Aversa attraverso il numero di emergenza “112”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Stazione di Frignano, già in zona per un servizio di controllo del territorio. I militari hanno rapidamente riportato la calma e bloccato il 20enne, trovato ancora in evidente stato di agitazione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto per minacce gravi e tentata estorsione ai danni del padre e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.