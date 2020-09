22 DENUNCIATI per smaltimento illecito di rifiuti

SESSA AURUNCA/CELLOLE – Ieri ha avuto luogo la nona azione di controllo straordinario per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nel territorio nei Comuni di Sant’Antimo e Grumo Nevano per la Provincia di Napoli e nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole per la Provincia di Caserta. Nell’ambito dell’operazione “Action day” sono state controllate 6 attivita’ imprenditoriali e commerciali, di cui 5 sanzionate, 66 persone identificate, di cui 22 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali, 5 auto/autocarri controllati, oltre 100 mq di aree sequestrate e 47mila euro di sanzioni comminate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.

In campo 19 equipaggi per un totale di 50 unita’ interforze appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, alla Guardia di Finanza Territoriale di Frattamaggiore (Na), alla Guardia di Finanza Roan di Napoli, ai Carabinieri Forestale di Napoli, alla Polizia di Stato di Frattamaggiore (Na), ai Carabinieri della Tenenza di Frattamaggiore (Na), alla Polizia di Stato di Sessa Aurunca, ai Carabinieri Forestale di Piedimonte Matese, alla Polizia Provinciale di Caserta, alla Guardia di Finanza Territoriale di Sessa Aurunca, ai Carabinieri di Sessa Aurunca, alla Polizia Municipale di Cellole e ASL di Sessa Aurunca.