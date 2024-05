IL VIDEO. CASERTA. Rogo tossico nella frazione di Tredici, a pochi passi dalle abitazioni

La denuncia del consigliere comunale e segretario cittadino della Lega, Maurizio Del Rosso.

CASERTA. Il video e la denuncia ci giungono dal consigliere comunale e segretario cittadino della Lega, Maurizio Del Rosso. “Qualche giorno fa – spiega – nell’abbandono totale, un rogo tossico fra i palazzi di Tredici. Bruciano materiali non identificati a pochi metri dalle palazzine di via Tedeschi, proprio accanto al segnale di divieto di scarico. Le nostre frazioni sono ancora abbandonate, mortificate. Eppure – denuncia Del Rosso – sono state un cavallo di battaglia in campagna elettorale, anche nel 2016. Ad oggi cos’è cambiato?”.