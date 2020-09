22 INDAGATI. Fatture false per evadere l’Iva. 16 MILIONI di euro nascosti al fisco

PIEDIMONTE MATESE – Scoperta dalla guardia di finanza di Cecina (Livorno) una presunta frode fiscale che sarebbe stata realizzata grazie a fatture per operazioni inesistenti, emesse o utilizzate, per oltre 93 milioni di euro, con un’ evasione di Iva di circa 16 milioni. Sono 22 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, 3 per riciclaggio e 2 per autoriciclaggio del denaro che per le fiamme gialle sarebbe stato illecitamente accumulato grazie all’evasione fiscale. Gia’ disposti dal gip di Livorno ed eseguiti sequestri preventivi di beni per 6,3 milioni di euro. Le indagini, spiega la Gdf, sono partite da controlli a un “modesto negozio di articoli ortopedici” del Livornese, “piccola Srl che, in pochi mesi, ha pero’ visto ‘lievitare’ i propri acquisti da 100 mila a 15.000.000 di euro”, arrivando poi a individuare un centinaio di imprenditori di varie regioni, che sarebbero coinvolti nella presunta frode. L

‘inchiesta, partita nel 2018, si e’ sviluppata in due fasi: la prima ha portato alla scoperta, nota la GdF, di “un pernicioso sistema di compensazioni di debiti tributari accollati da 10 soggetti tra Roma, Piedimonte Matese e Civitavecchia con, al centro, in qualita’ di accollante, la Srl” del Livornese “la quale vantava un credito Iva per 3,2 milioni di euro giustificato pero’ dall’utilizzo di 15 milioni di euro di fatture false ricevute nel 2017 per un simulato acquisto di un capannone in Carsoli (Aquila). Il tutto con l’ausilio di tre consulenti fiscali in provincia di Roma”.

La seconda fase ha “messo in luce un reticolo di ‘scatole vuote’ e rapporti soggettivamente inesistenti su tutto il territorio nazionale, sempre finalizzato all’evasione” dell’Iva, con ancora coinvolta la Srl del Livornese, che avrebbe poi spostato la sede a Bari, cambiando denominazione e dichiarando di esercitare la compravendita oltre che di articoli ortopedici, anche quella del pellet.