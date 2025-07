23enne muore in un incidente a BAIA DOMIZIA, indagati i due amici che erano con lui

Oggi, venerdì, l’autopsia

SAN MARCO EVANGELISTA – Sarà l’autopsia, prevista per oggi presso l’Ospedale di Caserta, a fare luce sulle cause della morte di Vitaly Stanislav, il giovane di 23 anni tragicamente deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Baia Domizia. La vicenda ha scosso profondamente la provincia di Caserta e, mentre la comunità piange la perdita, due amici del ragazzo, che erano con lui al momento del sinistro, sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Uno dei due indagati è il conducente della vettura, G.C. di San Marco Evangelista, mentre l’altro è un passeggero che viaggiava insieme a loro. L’autopsia sarà fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso e per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in viale degli Eucalipti, nei pressi di un noto locale della zona.

Vitaly era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo un violento impatto frontale che aveva coinvolto altre quattro persone. Nonostante gli sforzi per salvarlo, il giovane è deceduto nella mattinata di domenica. Originario di San Marco Evangelista, dove viveva con la famiglia di origini ucraine, Vitaly era molto integrato nella comunità locale. Descritto come un ragazzo gentile, educato e molto legato alla famiglia e agli amici, la sua morte ha lasciato un dolore immenso tra chi lo conosceva.