Politica casertana in lutto, si è spento l’ex vicesindaco Tonino Guida

GRICIGNANO DI AVERSA – Lutto nella politica casertana: si è spento Tonino Guida, ex vicesindaco e presidente del Pd cittadino. Ad annunciarlo è il sindaco Vittorio Lettieri

“La sua empatia e il suo modo di essere gli hanno permesso di entrare nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo, non solo qui nella sua Gricignano, ma in tutta la regione e oltre – commenta il sindaco – Lo raccontavo poco tempo fa ai suoi figli: in tutti questi anni non ho mai incontrato qualcuno che non spendesse parole di affetto per Tonino. Gli volevano bene tutti. Oggi ci lascia un grande uomo, che ha scritto pagine di storia della nostra comunità. Porterò sempre con me il suo ricordo e i suoi insegnamenti, così come onorerò l’impegno che mi ha “strappato” nell’ultima campagna elettorale, ovvero quello di lavorare sempre per il bene della nostra comunità. Ci mancherai, Tonino. Buon viaggio”, conclude Lettieri.