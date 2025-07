25enne di MARCIANISE gira in BMW. Ma per i carabinieri vende “fumo” ed erba

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Un 25enne di Marcianise è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato nella serata di domenica 30 giugno mentre si trovava a bordo di una BMW lungo via Mazzini, nel territorio comunale di Capodrise. Durante il controllo, i militari lo hanno sorpreso mentre stava fumando una canna, cosa che tecnicamente non è reato e di per sè significa poco, essendoci almeno due ipotesi sulla sostanza, ovvero hashish, il fumo, o marijuana.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare alcuni grammi di hashish nascosti in uno zaino posizionato sul sedile dell’auto. I carabinieri hanno quindi esteso l’ispezione anche all’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti pari a 1.480 euro.

In totale, i militari hanno recuperato 60 dosi per un peso complessivo di 53 grammi. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.