25enne si schianta con la moto, la corsa al pronto soccorso

RECALE – Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo via Alpi, arteria che collega il centro cittadino alle frazioni di Caturano e Musicile. Intorno alle 22, un giovane di circa 25 anni, con tutta probabilità residente a Marcianise, ha perso il controllo della propria motocicletta, finendo violentemente sull’asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata provocata da un contatto con un’automobile in transito. La dinamica, tuttavia, è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul posto per prestare le prime cure al ragazzo, che presentava diversi traumi. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti medici.

Le sue condizioni, seppur serie, non sembrerebbero al momento mettere in pericolo la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.