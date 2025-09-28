27enne casertano prova a togliersi la vita con il gas della cucina

MADDALONI – Un intervento provvidenziale quello dei carabinieri e dell’ambulanza del 118, intervenuti stanotte, quella tra sabato e domenica, a Maddaloni, non distante dall’ufficio postale di via Bruno.

I militari e i sanitari del primo soccorso hanno salvato la vita ad un ragazzo di 27 anni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe provato ad uccidersi, inalando il monossido di carbonio proveniente dai fornelli della cucina di casa.

Sono stati i vicini a sentire il forte odore e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Assieme a loro, i sanitari del 118 che hanno salvato il ragazzo, prima di portarlo in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.