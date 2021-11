3 condanne per le estorsioni del gruppo Belforte ai commercianti

CASERTA – Tre affiliati al clan Belforte sono stati condannati al termine del processo con rito abbreviato. Si tratta di un’indagine sulle estorsioni ai danni di commercianti della zona di San Clemente. Il giudice Vertuccio del tribunale di Napoli ha condannato Francesco Buonocore a 5 anni, Giovanni Alois a 2 anni e 8 mesi in continuazione per 13 anni e 9 mesi totali, Antonio Della Valle a 4 anni in continuazione con una pena di 20 anni. I tre sono stati assolti dal reato di associazione al clan Belforte, anche se è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa.