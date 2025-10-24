30 chili di alimenti scaduti e lavoratore in nero. Stop a ristorante, titolare nei guai

L’indagine, avviata a seguito di un’ispezione effettuata il 16 ottobre scorso, ha interessato un ristorante sito in via Forche Caudine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Nella mattinata odierna, venerdì 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Maddaloni, congiuntamente al personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Caserta, hanno concluso un’attività di controllo presso un esercizio di ristorazione cittadino, al termine della quale è stato deferito in stato di libertà un imprenditore locale per violazioni in materia di lavoro e sicurezza alimentare.

L’indagine, avviata a seguito di un’ispezione effettuata il 16 ottobre scorso, ha interessato un ristorante sito in via Forche Caudine. Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno accertato diverse irregolarità sia di natura penale che amministrativa.

In particolare, sono state contestate violazioni penali quali, impiego di un lavoratore in nero, risultato extracomunitario e irregolare sul territorio nazionale e omessa sottoposizione alla visita medica preventiva di due dipendenti, in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul piano amministrativo, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto, all’interno di un congelatore a pozzetto situato nel magazzino adiacente alla cucina, circa 30 chilogrammi di alimenti congelati privi di etichette o informazioni riguardanti l’origine, il processo di lavorazione e il lotto identificativo. Tali prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto non tracciabili e potenzialmente non idonei al consumo.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare del ristorante è stato deferito in stato di libertà e contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.080 euro e disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione fino al ripristino delle condizioni di conformità richieste dalla normativa vigente.

L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa competenti sono state informate dai reparti dell’Arma intervenuti, che proseguiranno congiuntamente gli accertamenti di rito.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo volte a garantire la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività commerciali e di somministrazione di alimenti della provincia di Caserta.