35ENNE muore dopo un doppio malore: i medici dovranno scoprire la verità

Il pubblico ministero della procura di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che dovrà essere effettuato un’autopsia sul corpo di Francesco

MACERATA CAMPANIA – Nelle scorse ore, è stata disposta l’autopsia sulla salma di Francesco Elisino, l’uomo 35enne deceduto domenica mattina, dopo che si era sentito male una prima volta poco dopo l’alba e successivamente verso le ore 9.

Il pubblico ministero Ricciardiello della procura di Santa Maria Capua Vetere dovrà, quindi, nominare il medico legale incaricato dell’esame.

Nei prossimi giorni si terranno i funerali nella chiesa di San Martino Vescovo.

LA TRAGICA DINAMICA

Domenica mattina Elisino si è sentito male due volte e l’ambulanza, in entrambi i casi, è accorsa presso l’abitazione dell’uomo, situata a Macerata Campania, in via Gobetti.

Nel primo caso, Francesco pareva essersi ripreso, ma il successivo malore e l’arresto cardiaco lo hanno stroncato.