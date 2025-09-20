4 ARRESTI. Truffati due imprenditori casertani e fregati 40 MILA EURO. Ma sono ludopatici e i “geni” li spendono in Gratta & Vinci

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

CANCELLO ED ARNONE – I Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, arrestando quattro persone per truffa aggravata e riciclaggio.

Tre soggetti sono stati condotti in carcere, mentre un quarto è stato posto agli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dall’Arma, riguarda una truffa realizzata nell’ottobre 2024 ai danni di due imprenditori agricoli di Cancello ed Arnone.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero contattato le vittime utilizzando tecniche di falsificazione del caller ID, spacciandosi per il comando dei Carabinieri e per il sistema antifrode della banca. In questo modo avrebbero convinto le vittime a effettuare un bonifico di circa 40.000 euro per prevenire una presunta frode in corso.

I militari hanno provveduto al immediato blocco dei conti correnti, consentendo il recupero di parte delle somme sottratte. Le investigazioni hanno inoltre accertato che parte del denaro sarebbe stato reinvestito in gratta e vinci dagli stessi truffatori, nella speranza di vincite importanti, consegnando in pratica tale somma allo Stato.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità aggiuntive e ricostruire l’intera catena criminale. Gli arrestati sono accusati di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio.