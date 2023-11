41enne muore dopo bypass gastrico, disposta l’autopsia: la Procura vuole vederci chiaro

La salma è stata trasferita dal “Fatebenefratelli” alla sala mortuaria dell’ospedale “San Pio”, dove sarà sottoposta ad autopsia la prossima settimana

RECALE – Sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Lorenzo Riccio, il 41enne di Recale morto in seguito ad un intervento di bypass gastrico. Il magistrato di turno vuole vederci chiaro: disposto il blocco della salma per l’esame autoptico.

Il 41enne nei giorni scorsi era stato operato al Fatebenefratelli di Benevento. Di professione giostraio, aveva deciso di sottoporsi all’intervento per perdere peso ed è deceduto per le complicazioni post operatorie. Il primo intervento di bypass gastrico, infatti, lo aveva subito venerdì scorso ma, già nella giornata di sabato era dovuto tornare in sala operatoria per un versamento di sangue. Lunedì, le sue condizioni sono nuovamente peggiorate e, dopo una nuova operazione chirurgica è stato condotto in terapia intensiva, in coma farmacologico dal quale non si è più risvegliato.