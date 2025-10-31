43enne casertano finisce in carcere per estorsione

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Nella mattinata odierna, a San Cipriano d’Aversa, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 43enne del luogo.

L’uomo dovrà espiare una pena di sei anni e otto mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, di estorsione commessa nei comuni di San Cipriano d’Aversa, Teverola e Casaluce nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012.

Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

L’attività rientra nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi dagli uffici competenti.