IL NOME. 43enne segue una donna. Non si conoscono ma lui la perseguita e le lancia acido sull’auto: ARRESTATO

RECALE – È stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania un 43enne, Giuseppe D’Amico, residente a Recale, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale non aveva mai avuto rapporti personali né sentimentali.

L’uomo avrebbe messo in atto una serie di episodi persecutori negli ultimi mesi, culminati nella serata del 25 giugno, quando la vittima ha subito un grave atto vandalico: dell’acido è stato lanciato contro la sua auto, colpendo il parabrezza, la fiancata destra e anche l’interno del portabagagli, provocando danni ingenti.

La donna, fortemente scossa e preoccupata per la propria sicurezza al punto da valutare l’ipotesi di lasciare la propria abitazione, ha sporto denuncia. Grazie agli accertamenti immediatamente avviati dai militari – supportati da filmati e riscontri oggettivi – il 43enne è stato identificato come l’autore dei danneggiamenti e degli appostamenti ripetuti nei pressi dell’abitazione della vittima.

Portato in caserma, l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione plausibile per il suo comportamento. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.