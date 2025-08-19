44enne di SPARANISE travolta in bici: è grave

Trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma, le sue condizioni sono critiche. Indagini in corso per chiarire la dinamica

SPARANISE – Attimi di grande tensione a Formia, dove una donna di 44 anni è stata investita mentre percorreva in bicicletta la strada regionale Flacca, all’altezza di Largo Domenico Paone. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00. La vittima, residente a Sparanise e in vacanza a Baia Domizia, si stava dirigendo verso Roma quando è stata centrata da un’auto in transito.

La violenza dell’impatto ha scaraventato la donna sull’asfalto, provocandole gravi ferite. Al momento dell’accaduto era in compagnia del marito, con cui abitualmente affrontava quel tratto in bici durante il soggiorno estivo.

Immediata la reazione dei passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma vista la gravità delle condizioni, si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza che ha trasportato la ciclista all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono critiche.

La Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, già rallentato dall’intenso flusso turistico. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’impatto, mentre il conducente del veicolo è stato sottoposto ai test tossicologici di routine.