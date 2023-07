47enne in giro con fucile e coltello e aggredisce i carabinieri. ARRESTATO E CONDANNATO 47ENNE

CASAL DI PRINCIPE – È di un anno di carcere la pena nei confronti del 47enne di Casal di Principe, fermato ieri e arrestato perché colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi. Pena sospesa e contestualmente scarcerato il 47enne.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri in giro per Casale con un fucile e un pugnale in auto. Alcuni residenti della zona hanno notato le armi dell’uomo in auto, segnalando la circostanza ai carabinieri.

Probabile che, dopo il terribile omicidio di Giuseppe Turco, in città i casalesi vivano con la massima allerta, visto che poi, in queste ore, ci sono stati raid degli amici del 17enne tra le vie di Casale.

Il controllo dei carabinieri verso il 47enne è finito in una lite con l’uomo e i militari, insultati e aggrediti fisicamente.