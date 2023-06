50enne in pigiama prova a farsi investire dalle auto

SAN FELICE A CANCELLO – Sono dovute intervenire le forze dell’ordine, specificatamente i carabinieri, per evitare guai più seri al cinquantenne che stamattina girando in pigiama per su via Napoli, a San Felice a Cancello, frazione Cancello Scalo, ha iniziato a camminare al centro della strada, rischiando volutamente di farsi investire dalle auto.

L’uomo rischiato di far passare un guaio anche diversi automobilisti, oltre che a rischiare la sua vita con questo gesto.