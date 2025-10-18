51enne vola con la sua macchina, paura in strada

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CAPUA – Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le 20:30, lungo via Brezza, all’altezza della caserma militare. Un automobilista di 51 anni, alla guida della propria vettura, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

La vettura, dopo una violenta sbandata, è finita fuori carreggiata ribaltandosi. Sul posto, allarmati dal pericolo corsi dall’uomo, sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari del 118. Nonostante la dinamica dell’incidente facesse temere il peggio, l’automobilista è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo. Il personale medico gli ha prestato le prime cure sul posto per precauzione, ma l’uomo ha poi deciso di non avvalersi del trasporto in ospedale.