56° Trofeo Buffoni: Pascarella protagonista fino allo sprint e terzo al traguardo

Il ciclista casertano del Team Franco Ballerini si conferma tra i migliori della categoria. «Ha corso da protagonista», le parole del ds Luca Scinto

MADDALONI (Pietro De Biasio) – Centotrentacinque chilometri duri, con un parterre internazionale di primo piano. Al 56° «Trofeo Buffoni», gara internazionale dalla Versilia ai piedi delle Apuane, con 36 squadre e 171 juniores tra i quali 4 campioni del mondo, 6 campioni nazionali e 11 regionali, brilla Michele Pascarella, che conquista un meritato terzo posto dopo una corsa sempre nel vivo.

Partito da Forte dei Marmi per concludersi a Villa Schiff a Piazza di Montignoso, il «Trofeo Buffoni» è un appuntamento internazionale per gli juniores che da anni richiama sempre molti dei più forti e qualificati juniores in ambito internazionale. La gara si è accesa a tre giri dalla conclusione, con un attacco a tre: uno degli uomini in fuga ha resistito fino al traguardo, mentre gli altri due sono stati ripresi dal gruppo dei migliori, con dentro anche il ciclista casertano.

All’ultimo giro un nuovo scatto di sette corridori ha creato un drappello di otto unità: tra loro anche Pascarella, deciso a giocarsi le sue carte. Sul muro di Montignoso è arrivata la selezione: l’alfiere del Team Franco Ballerini ha retto, presentandosi allo sprint con i primi. Davanti fino a cinque metri dal traguardo, ha ceduto solo all’ultimo, chiudendo terzo in volata.

«Una prova fantastica, ha commenta il ds Luca Scinto, ha corso da protagonista, è stato tra i più forti anche in salita. Peccato per la volata, ma resta una prestazione di grande valore». Per il giovane ciclista di Maddaloni, cresciuto tra Apicella, Polizzi Bike Team, Bike Maddaloni e poi Team Cesaro, fino agli Juniores con la Franco Ballerini, il podio del «Buffoni» è un segnale forte: c’è un talento che continua a crescere.