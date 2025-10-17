MADDALONI. 56enne ruba un furgone e prova a scappare dai Carabinieri. ARRESTATO

L’uomo è in attesa del giudizio direttissimo

MADDALONI – Furto sventato nella mattinata odierna a Maddaloni, dove un 56enne aveva tentato, inizialmente con successo, di rubare un furgone per consegne di surgelati.

L’uomo avrebbe approfittato dell’allontanamento momentaneo del proprietario per rubare il veicolo. La sua fuga a bordo del mezzo sarebbe stata interrotta da una pattuglia che il ladro avrebbe avvistato da lontano. A quel punto il 56enne ha provato ad abbandonare il furgone, proseguendo la sua corsa a piedi, venendo però riconosciuto dagli agenti in servizio che lo hanno braccato dopo un piccolo inseguimento.

Il furgone, con a bordo circa 3700 euro di valore stimato di merce, è stato, poi, restituito al proprietario. Il responsabile del furto, invece, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 56enne è ora in custodia alla camera di sicurezza presso la Compagnia Carabinieri di Caserta, in attesa del giudizio direttissimo.