MADDALONI. 56enne ruba un furgone e prova a scappare dai Carabinieri. ARRESTATO

17 Ottobre 2025 - 15:36

L’uomo è in attesa del giudizio direttissimo

MADDALONI – Furto sventato nella mattinata odierna a Maddaloni, dove un 56enne aveva tentato, inizialmente con successo, di rubare un furgone per consegne di surgelati.

L’uomo avrebbe approfittato dell’allontanamento momentaneo del proprietario per rubare il veicolo. La sua fuga a bordo del mezzo sarebbe stata interrotta da una pattuglia che il ladro avrebbe avvistato da lontano. A quel punto il 56enne ha provato ad abbandonare il furgone, proseguendo la sua corsa a piedi, venendo però riconosciuto dagli agenti in servizio che lo hanno braccato dopo un piccolo inseguimento.

Il furgone, con a bordo circa 3700 euro di valore stimato di merce, è stato, poi, restituito al proprietario. Il responsabile del furto, invece, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 56enne è ora in custodia alla camera di sicurezza presso la Compagnia Carabinieri di Caserta, in attesa del giudizio direttissimo.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino