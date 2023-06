CASERTA. 6 commercianti di via Marchesiello multati: attenzione a fare la raccolta differenziata

Vetro, cartone, plastica, addirittura rifiuti organici, conferiti tutti insieme

CASERTA – 6 commercianti di via Marchesiello (frazione Parco Cerasola) sono stati multati ieri per rifiuti non conformi, vale a dire raccolta differenziata non eseguita correttamente.

A segnarli sono stati gli ispettori ambientali dell’ufficio Ecologia del Comune di Caserta, scesi in strada insieme ai dipendenti della Isvec (Isola verde ecologica), la società che gestisce il servizio di igiene urbana.

Aperti i sacchetti dell’immondizia, sono stati ritrovati rifiuti di genere diverso conferiti tutti insieme: vetro, cartone, plastica, addirittura rifiuti organici.

La sanzione comminata va dai 170 e i 600 euro, a seconda della violazione commessa, e un monito alla categoria.