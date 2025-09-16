66enne si toglie la vita lanciandosi dal balcone. Troppo dolore dopo la morte della sorella

CARINARO – È deceduta questa mattina all’ospedale “Moscati” di Aversa Nicolina M., 66 anni, dopo essersi lanciata dal secondo piano della propria abitazione in via Croce. La donna, trasportata in condizioni gravissime a seguito del trauma riportato, non ha superato le ferite riportate.

La scomparsa della signora Nicolina ha provocato profonda costernazione nella comunità locale. La donna, molto conosciuta nel paese, era recentemente rimasta segnata dalla perdita della sorella. Le indagini proseguono sotto la direzione della competente autorità giudiziaria.

I carabinieri della Compagnia di Aversa hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi elementi emerge che si tratterebbe di un gesto volontario.