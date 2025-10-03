7° Meeting Nazionale FICS: strategie, progetti e futuro del cammino sportivo

Dirigenti e tecnici da tutta Italia a confronto: al centro formazione, territori e il progetto Pro Team Asi-Fics

CASERTA (Pietro De Biasio) – La Federazione Italiana Camminatori Sportivi (Fics) ha celebrato con successo il suo 7° Meeting Nazionale, trasformando la giornata in un vero laboratorio di idee per il futuro dello sport di base.

Dirigenti, tecnici e rappresentanti territoriali provenienti da diverse regioni hanno animato un confronto costruttivo, tra nuove strategie di promozione, sviluppo di progettualità locali e piani di formazione. Spazio importante anche al Concorso Pro Team Asi-Fics, promosso dal Coordinamento Nazionale Asi di Camminata Sportiva: un bilancio utile per migliorare la prossima edizione 2025/2026 e garantirne la diffusione a livello nazionale.

Il Meeting ha ribadito il ruolo centrale della Fics e della collaborazione con Asi nel promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e socialità. Un passo deciso lungo un cammino che guarda con fiducia ai prossimi traguardi.