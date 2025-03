80enne picchiato e rapinato in casa, malviventi in fuga con il bottino

Indagini in corso da parte dei carabinieri al fine di risalire agli autori dei fatti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ALIFE – Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sulla rapina messa in atto, ieri sera, poco dopo le 22:00, in via Caduti sul Lavoro ad Alife, ai danni di un utraottantenne. La vittima era in casa quando i malviventi hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Spintonato e malmenato dai malviventi alla ricerca del bottino. Arraffato del contante e qualche oggetto prezioso si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini al fine di risalire agli autori dei fatti.