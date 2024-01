85enne aggredisce tutta la famiglia, arrivano i carabinieri

CURTI – È stato ricoverato presso l’ospedale Moscati di Aversa l’anziano che ieri mattina, sabato, ha improvvisamente aggredito tutti i parenti presenti in casa.

Non è chiaro cosa abbia fatto scattare l’ira dell’ 85enne, visto che la discussione era nata su semplici motivi familiari, faccende di casa.

Impossibile da fermare, nonostante l’età non esattamente giovane, i parenti hanno preferito chiamare in caserma e i carabinieri sono intervenuti in casa per bloccare l’uomo.

In seguito, i sanitari del 118 hanno trasferito l’85enne in ospedale.