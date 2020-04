CONSIGLIO REGIONALE. In mezzora De Luca ‘si loda e s’imbroda’ sul contenimento del virus. Zinzi replica: “Falso, grazie solo al sacrificio dei cittadini”

Qui sotto il comunicato del consigliere regionale

CASERTA – “Il palese nervosismo di De Luca mentre enuncia i suoi `miracoli` è stata la degna conclusione di un consiglio surreale. La verità è che il contagio è stato contenuto grazie al sacrificio dei cittadini campani che hanno dimostrato grande senso di responsabilità nonostante le ordinanze fossero dure e molto spesso sbagliate”. Così il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi. “Il Governatore chiede aiuto e collaborazione, ma poi nell’unica seduta di Consiglio regionale convocata durante l’emergenza vengono assegnati ad ogni consigliere due minuti di tempo per illustrare proposte e idee per la Fase2. De Luca venga in Aula – aggiunge Zinzi – a farsi aiutare ad affrontare una riapertura che nasconde ben più insidie del lockdown che si ostina a mantenere. Non ci siamo mai sottratti alla collaborazione su temi importanti e non lo faremo ora, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter dare il nostro sostegno concreto. Non ci stiamo ad altri consigli farsa”, conclude Zinzi.