A CASERTA il ladro bussa sempre… due volte: raffica di furti nelle abitazioni della città

Molteplici le segnalazioni giunte negli ultimi giorni.

CASERTA. Si sono susseguiti, nelle ultime settimane, i furti nelle abitazioni di Parco degli Aranci, Centurano e Parco Cerasole. Alcuni riusciti, altri, fortunatamente, no. Ma, in ogni caso, la tecnica utilizzata dai malviventi è stata sempre la stessa: bussano, se non risponde nessuno, ribussano, a distanza di 10-15 minuti, si accertano che nessuno è in casa e provano a scassinare l’ingresso.

Le segnalazioni giungono da più persone; spesso le “denunce” si sono susseguite sulla pagina facebook “Ciochevedoincittà”. “Hanno bussato fingendo di dover consegnare un pacco. L’accento era straniero – ha scritto una donna -. Appena sono uscita fuori, il tipo era già sparito ed ho visto sfrecciare un’auto bianca di grossa cilindrata, la stessa che dei vicini hanno segnalato la scorsa settimana”. Un allarme che desta preoccupazione tra i residenti che invocano una maggiore presenza delle forze dell’ordine.