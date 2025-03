A Falciano del Massico si corre la «Corsa delle 201» per le donne e in nome di una donna.

Gara di 10 km riservata alle donne in memoria di Immacolata Ingicco. A seguire la stracittadina «Donne in Corsa» aperta a tutte.

FALCIANO DEL MASSICO (Pietro De Biasio) – Ci sono gare che vanno oltre il cronometro e la prestazione, diventando un simbolo di forza, resistenza e appartenenza. La «Corsa delle 201» è una di queste. Un evento per celebrare le donne attraverso lo sport, mettendo al centro il loro coraggio e la loro determinazione, qualità che nella corsa, e nella vita, fanno spesso la differenza. È con questo spirito che il 15 marzo alle ore 16 Falciano del Massico ospiterà per la prima volta la gara podistica di 10 km riservata esclusivamente alle donne, organizzata dall’Asd «Mondragone in Corsa Young» con il patrocinio gratuito del Comune.

L’evento, che unisce sport e memoria, è intitolato al ricordo di Immacolata Ingicco, donna appassionata di running e impegnata nella lotta contro il tumore al seno, che troppo presto ci ha lasciati. La competizione si svilupperà su un tracciato cittadino scorrevole, con partenza e arrivo in Corso Garibaldi. Le atlete dovranno gestire al meglio il ritmo per sfruttare le caratteristiche del percorso e puntare a un buon tempo finale.

A raccontare la giornata con la sua voce sarà Paola Meluzis, per sottolineare il valore dell’amicizia e della condivisione tra donne. Ma al di là delle parole, saranno i passi delle partecipanti a scrivere la storia di questa corsa. Subito dopo la gara principale, spazio alla stracittadina «Donne in Corsa», un evento di 2 km aperto a tutte, con iscrizione gratuita in loco. Un’opportunità per chiunque voglia mettersi in gioco, anche senza l’assillo della competizione.

L’evento si inserisce all’interno di un progetto più ampio promosso dall’Asd «Mondragone in Corsa Young», con il supporto della Dott.ssa Rosa Nerone e dell’Ing. Aldo Martucci. Un sodalizio sportivo che, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Dott. Erasmo Fava, ha portato nella cittadina del Falerno anche un’iniziativa dedicata all’atletica giovanile, aprendo la palestra della scuola media alle nuove generazioni. L’appuntamento è per il 15 marzo: 10 km di fatica, cuore e emozione nel segno di una donna che ha lasciato il segno con la sua passione per la corsa.

Il 15 marzo sarà una giornata di sport, ricordo e determinazione. Perché la corsa è molto più di una gara: è la metafora perfetta della resistenza e della voglia di non arrendersi mai.