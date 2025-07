A MARCIANISE tre giorni di casting per un film sulla boxe: I DETTAGLI

È necessario preparare un piccolo monologo in lingua italiana o dialettale

Marcianise si prepara ad accogliere un’importante occasione per aspiranti attori e attrici: nei giorni 21, 22 e 23 luglio si terranno i casting per il cortometraggio dal titolo provvisorio “Fango, una storia di boxe”. Le selezioni si svolgeranno presso il Palazzo Monte dei Pegni, in via Duomo n.9, nel cuore del centro storico della città.

Il progetto è prodotto da Lombardi Creative Studios, Teatro Ricciardi di Capua e Red Roots Independent Lab, con il patrocinio del Comune di Marcianise. Le riprese si svolgeranno interamente nella provincia di Caserta, offrendo un’importante occasione anche per valorizzare il territorio attraverso la narrazione cinematografica.

PROFILI RICHIESTI

Il team di produzione è alla ricerca di diversi interpreti, con particolare attenzione alla rappresentazione di diverse origini culturali. Nello specifico, si cercano:

· un ragazzo di origini italiane, età scenica compresa tra gli 11 e i 13 anni;

· un ragazzo di origini africane, età scenica compresa tra gli 11 e i 13 anni;

· una ragazza di origini italiane, età scenica compresa tra gli 11 e i 13 anni;

· un uomo di origini africane, età scenica compresa tra i 20 e i 30 anni;

· un uomo di origini africane di circa 50 anni.

L’iniziativa rappresenta una concreta opportunità per giovani attori del territorio (e non solo) di entrare in un progetto cinematografico che punta sulla qualità artistica e sull’impatto sociale. Possono partecipare anche coloro che sono alla, il lavoro sarà retribuito. È necessario preparare un piccolo monologo in lingua italiana o dialettale.

I casting si terranno in presenza, è fondamentale iscriversi indicando le proprie generalità e il giorno desiderato all’interno del form, cliccando sul link di seguito https://forms.gle/Eb5kVKf7UuaUr1fF8