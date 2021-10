A Monza round finale di campionato per Aldo Festante

CAPUA – Aldo Festante è pronto a scendere in pista per l’ultima sfida della Porsche Carrera Cup. Ancora una volta, il teatro della competizione sarà il mitico Autodromo Nazionale di Monza, nel quale il giovane pilota cercherà di chiudere il campionato nel migliore dei modi. Dal 29 al 31 di Ottobre si terrà l’ultimo round della Porsche Carrera Cup, nel celebre tempio della velocità di Monza. Circuito noto ad Aldo Festante, il quale già numerose volte ha affrontato le sue storiche varianti e spinto la propria vettura al massimo sugli iconici rettilinei che caratterizzano il circuito Brianzolo. Un tracciato ricco di storia, nel quale si sono susseguite numerosissime battaglie motoristiche e nel quale Festante cercherà, ancora una volta, di eseguire una delle sue adrenaliniche performance.

Il pilota si è preparato attentamente con il team Ombra per competere nelle migliori condizioni possibili, in modo da combattere dai primi istanti di gara, con i protagonisti del campionato, come già successo più volte nel corso della stagione sportiva.

Nonostante la lunga lista di avversari agguerriti che gli si pone davanti, Aldo Festante è deciso, come sempre, a raggiungere la vetta della classifica, in modo da chiudere la Porsche Carrera Cup nel migliore dei modi.