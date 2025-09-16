A processo per sostituzione di persona: il giudice lo assolve

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 mesi

SAN PRISCO – Usa false generalità per stipulare una polizza assicurativa, assolto perchè il fatto non sussiste. E’ quanto stabilito dal giudice Alfano Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo l’accusa, il 31enne, avrebbe utilizzato le generalità di un 60enne di Busto Arsizio, per stipulare un’assicurazione Rc Auto a un prezzo più conveniente. In sede di dibattimento è, invece, emerso come l’imputato sia stato a sua volta vittima di una truffa da parte di un broker assicurativo, finito poi sotto processo a Napoli. Sarebbe stato, infatti, il consulente, a cui il 31enne si era rivolto, a stipulare il contratto di assicurazione in suo nome.