SAN NICOLA LA STRADA – Abbandona rifiuti per strada, beccato. A segnalare l’abbandono dei rifiuti, per lo più mobili, è stata una residente della zona. Immediatamente sono scattate le indagini a cura degli uomini della polizia municipale che grazie alle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a risalire al responsabile. Identificato è stato convocato in caserma per le contestazioni del caso e multato.