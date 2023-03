I NOMI E LE FOTO. Accoltellato nei pressi delle palazzine: fermati gli aggressori

L’indagine lampo dei carabinieri della locale stazione

TEVEROLA – 40enne accoltellato in via Chianca, nei pressi delle palazzine popolari a Teverola. E’ quanto accaduti 5 giorni fa, precisamente lo scorso 18 marzo. Ancora sconosciuto il motivo dell’aggressione ma sembrerebbe per futili motivi. Le indagini lampo condotte dai carabinieri di Teverola hanno portato al fermo di due persone. Sono, infatti, a Santa Maria Capua Vetere a disposizione delle autorità Antonio Zaccariello di Teverola Vittorio Mottola di Gricignano d’Aversa in attesa dell’udienza di convalida.

LE INDAGINI DELLA PROCURA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha avviato le indagini e al momento non lascia trasparire alcuna informazione. Nelle ultime ore i militari dell’arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire qualche elemento in più. Non è escluso che la vittima possa essere nuovamente ascoltata nelle prossime ore in attesa dell’udienza di convalida dei due fermati.