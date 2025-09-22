Accusato di maltrattamenti all’ex compagna: assolto 36enne

Decisive le dichiarazioni di un testimone e l’esame reso dall’imputato, assistito dall’avvocato Filippo Barberi Spirito

PIEDIMONTE MATESE – È stato assolto F.P., 36enne di Piedimonte Matese, imputato nel processo celebrato davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice monocratico Norma Cardullo. L’uomo era accusato di maltrattamenti aggravati dalla presenza del figlio minore nei confronti della sua ex compagna, P.D.R.

Durante una delle udienze, era stato escusso un testimone che, pur avendo ascoltato in passato i racconti della persona offesa, aveva precisato di non aver mai assistito direttamente a minacce, aggressioni o violenze fisiche.

Nel corso del dibattimento, F.P., difeso dall’avvocato Filippo Barberi Spirito, ha reso esame, respingendo ogni accusa e ricostruendo i fatti secondo la propria versione. Il giudice ha infine pronunciato sentenza di assoluzione.